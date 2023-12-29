Кравченок Василий Михайлович
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Высчитано согласно указанному возрасту в записи о браке.
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
24.01.1893 ст.
Рождение ребёнка
21.01.1895 ст.
Сын: Кравченко Тимофей Васильевич
Мать ребёнка: Кравченок (Голобурда) Марина Никитина
«Свидетельство за №835353 выдано 17 \\ I - 51 г.»
Рождение ребёнка
20.08.1897 ст.
Дочь: (Кравченко) Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Кравченок (Голобурда) Марина Никитина
Рождение ребёнка
26.06.1899 ст.
Дочь: (Кравченко) Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Кравченок (Голобурда) Марина Никитина
«Свидетельство за № 835375 выдано 18 \\ I -51 г.»
Рождение ребёнка
27.12.1902 ст.
Сын: Кравченко Стефан Васильевич
Мать ребёнка: Кравченок (Голобурда) Марина Никитина
Рождение ребёнка
03.06.1905 ст.
Сын: Кравченко Митрофан Васильевич
Мать ребёнка: Кравченок (Голобурда) Марина Никитина
Рождение ребёнка
22.10.1907 ст.
Дочь: (Кравченко) Анна Васильевна
Мать ребёнка: Кравченок (Голобурда) Марина Никитина
«Выдано свидетельство 3 \\ XII - 31 г.»
Смерть
Неизвестно