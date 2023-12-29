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Кравченок Василий Михайлович

Место рождения

Кривоносовка, Сумська область

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Крадченко Михаил Миронов

Мать: Крадченко (Цыганкова) Акилина Титова

Кривоносовка, Сумська область
Высчитано согласно указанному возрасту в записи о браке.
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Хильчичи, Сумська область
Бракосочетание
24.01.1893 ст.

Жена: Кравченок (Голобурда) Марина Никитина

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
21.01.1895 ст.

Сын: Кравченко Тимофей Васильевич

Мать ребёнка: Кравченок (Голобурда) Марина Никитина

Хильчичи, Сумська область
«Свидетельство за №835353 выдано 17 \\ I - 51 г.»
Рождение ребёнка
20.08.1897 ст.

Дочь: (Кравченко) Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Кравченок (Голобурда) Марина Никитина

Хильчичи, Сумська область
Рождение ребёнка
26.06.1899 ст.

Дочь: (Кравченко) Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Кравченок (Голобурда) Марина Никитина

Хильчичи, Сумська область
«Свидетельство за № 835375 выдано 18 \\ I -51 г.»
Рождение ребёнка
27.12.1902 ст.

Сын: Кравченко Стефан Васильевич

Мать ребёнка: Кравченок (Голобурда) Марина Никитина

Хильчичи, Сумська область
Рождение ребёнка
03.06.1905 ст.

Сын: Кравченко Митрофан Васильевич

Мать ребёнка: Кравченок (Голобурда) Марина Никитина

Хильчичи, Сумська область
Рождение ребёнка
22.10.1907 ст.

Дочь: (Кравченко) Анна Васильевна

Мать ребёнка: Кравченок (Голобурда) Марина Никитина

Хильчичи, Сумська область
«Выдано свидетельство 3 \\ XII - 31 г.»
Смерть
Неизвестно

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