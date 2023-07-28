Марфа Аверкиевна
Место рожденияРоссийская Империя, Смоленская губерния, Сычевский уезд, деревня Еркино
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семен Васильевич
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Мария Семеновна
Отец ребёнка: Семен Васильевич
Рождение ребёнка
1793
Сын: Фадей Семенович
Отец ребёнка: Семен Васильевич
Смерть
Неизвестно