Марфа Аверкиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарфа Аверкиевна

Марфа Аверкиевна

Место рождения

Российская Империя, Смоленская губерния, Сычевский уезд, деревня Еркино

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1747 г.р.

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семен Васильевич

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Мария Семеновна

Отец ребёнка: Семен Васильевич

Колюбаева, Короваевская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
1793

Сын: Фадей Семенович

Отец ребёнка: Семен Васильевич

Колюбаева, Короваевская волость, Сычевский уезд
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.