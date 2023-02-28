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Нарожный Николай Петрович

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Место рождения

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1909

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Нарожный Пётр Алексеевич

Мать: Нарожная Д В

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нарожная Анна Егоровна

Пропал без вести (военное)
Неизвестно
Образование
Неизвестно
3 класса
Военная служба
Неизвестно
участник ВОВ
Работа или профессия
Неизвестно
Бондарь, столяр
Смерть
1943
убит на ВОВ
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