Нарожный Николай Петрович
Место рождения
Дата рождения1909
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Нарожный Пётр Алексеевич
Мать: Нарожная Д В
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нарожная Анна Егоровна
Пропал без вести (военное)
Неизвестно
Образование
Неизвестно
3 класса
Военная служба
Неизвестно
участник ВОВ
Работа или профессия
Неизвестно
Бондарь, столяр
Смерть
1943
убит на ВОВ