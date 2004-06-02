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Челнокова Ольга Николаевна

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Место рождения

Светилки, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

09.05.1931

Дата смерти

02.06.2004

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1928 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Светилки, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.08.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Челноков Михаил Анатольевич

Светилки, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.08.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Челноков Михаил Анатольевич

Светилки, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Челноков Михаил Анатольевич

Смерть
02.06.2004
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