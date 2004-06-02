Челнокова Ольга Николаевна
Место рождения
Дата рождения09.05.1931
Дата смерти02.06.2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.08.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Челноков Михаил Анатольевич
Рождение ребёнка
27.08.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Челноков Михаил Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.06.2004