Иван Иванов (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Около 1833
Отец: Иван Петров (Ич)
Рождение ребёнка
08.01.1865 ст.
Сын: Григорий Иванов (Ич)
Мать ребёнка: Авдотья Никитина (Чна)
по М1865 рж https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939N-SB92-MJ?i=225&wc=Q866-8D7:375541101,380331001,380331002,380478201&cc=1921824
Рождение ребёнка
29.08.1867 ст.
Сын: Симеон Иванов (Ич)
Мать ребёнка: Авдотья Никитина (Чна)
Бракосочетание
09.11.1869 ст.
Жена: Анна Михайлова (Вна)
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939N-3MYJ-B?i=640&wc=Q866-87X:375541101,380331001,380331002,380531701&cc=1921824
Рождение ребёнка
09.03.1872 ст.
Сын: Кондрат Иванов (Ич)
Мать ребёнка: Анна Михайлова (Вна)
Рождение ребёнка
07.05.1874 ст.
Сын: Исай Иванов (Ич)
Мать ребёнка: Анна Михайлова (Вна)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Никитина (Чна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно