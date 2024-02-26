Иван Иванов (Ич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Иванов (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1798 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1852 г.р.
Около 1838 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833

Отец: Иван Петров (Ич)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.01.1865 ст.

Сын: Григорий Иванов (Ич)

Мать ребёнка: Авдотья Никитина (Чна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
по М1865 рж https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939N-SB92-MJ?i=225&wc=Q866-8D7:375541101,380331001,380331002,380478201&cc=1921824
Рождение ребёнка
29.08.1867 ст.

Сын: Симеон Иванов (Ич)

Мать ребёнка: Авдотья Никитина (Чна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
09.11.1869 ст.

Жена: Анна Михайлова (Вна)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939N-3MYJ-B?i=640&wc=Q866-87X:375541101,380331001,380331002,380531701&cc=1921824
Рождение ребёнка
09.03.1872 ст.

Сын: Кондрат Иванов (Ич)

Мать ребёнка: Анна Михайлова (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
07.05.1874 ст.

Сын: Исай Иванов (Ич)

Мать ребёнка: Анна Михайлова (Вна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Никитина (Чна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно
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