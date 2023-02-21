Меринов Николай Тихонов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1783
Дата смерти1851
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783
Отец: Тихон Зиновьев
Мать: Алена Петрова
Бракосочетание
07.10.1801 ст.
Жена: Меринова Марфа Иванова
Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1809
Сын: Меринов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Меринова Марфа Иванова
Рождение ребёнка
Около 1814
Дочь: Баранова Прасковья Николаевна
Мать ребёнка: Меринова Марфа Иванова
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Меринова Марфа Иванова
Рождение ребёнка
Около 1821
Мать ребёнка: Меринова Марфа Иванова
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Меринова Марфа Иванова
Рождение ребёнка
Около 1826
Мать ребёнка: Меринова Марфа Иванова
Смерть
1851