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Меринов Николай Тихонов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1783

Дата смерти

1851

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783

Отец: Тихон Зиновьев

Мать: Алена Петрова

Бракосочетание
07.10.1801 ст.

Жена: Меринова Марфа Иванова

Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Меринов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Меринова Марфа Иванова

Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: Баранова Прасковья Николаевна

Мать ребёнка: Меринова Марфа Иванова

Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Меринова Марфа Иванова

Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Меринов Антон Николаевич

Мать ребёнка: Меринова Марфа Иванова

Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Меринова Марфа Иванова

Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Меринов Кирей Николаевич

Мать ребёнка: Меринова Марфа Иванова

Смерть
1851
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