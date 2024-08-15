Белкин Михаил Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.09.1908
Дата смерти12.06.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1908
Рождение ребёнка
1929
Сын: Белкин Евгений
Мать ребёнка: Белкина (Панфилова) Ольга Федотовна
Рождение ребёнка
13.07.1933
Дочь: Белкина (Белкина) Надежда Михайловна
Мать ребёнка: Белкина (Панфилова) Ольга Федотовна
Рождение ребёнка
1937
Сын: Белкин Василий
Мать ребёнка: Белкина (Панфилова) Ольга Федотовна
Смерть
12.06.1944
Похороны
Неизвестно