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Белкин Михаил Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1908

Дата смерти

12.06.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1908

Отец: Белкин Павел Дмитриев

Мать: Белкина (Панфилова) Оксинья Никифорова

Рождение ребёнка
1929

Сын: Белкин Евгений

Мать ребёнка: Белкина (Панфилова) Ольга Федотовна

Рождение ребёнка
13.07.1933

Дочь: Белкина (Белкина) Надежда Михайловна

Мать ребёнка: Белкина (Панфилова) Ольга Федотовна

Рождение ребёнка
1937

Сын: Белкин Василий

Мать ребёнка: Белкина (Панфилова) Ольга Федотовна

Смерть
12.06.1944
Похороны
Неизвестно

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