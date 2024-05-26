Федосов Сафрон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1915
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
06.06.1916
Сын: Федосов Константин Сафронович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
14.08.1921
Сын: Федосов Вячеслав Сафронович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно