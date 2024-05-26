Федосов Сафрон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосов Сафрон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1915

Сын: Федосов Олег Сафоронович

Мать ребёнка: не указана

Калинковичи, Калинковичский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
06.06.1916

Сын: Федосов Константин Сафронович

Мать ребёнка: не указана

Калинковичи, Калинковичский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
14.08.1921

Сын: Федосов Вячеслав Сафронович

Мать ребёнка: не указана

Калинковичи, Калинковичский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно

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