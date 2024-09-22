Юровский Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юровский Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1945

Пол

Мужской

Добавил:

БД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1945

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юровская (Таратута) Элеонора Дмитриевна

Рождение ребёнка
1972

Сын: Юровский Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Юровская (Таратута) Элеонора Дмитриевна

Рождение ребёнка
1974

Дочь: Дрибинская (Юровская) Мария Михайловна

Мать ребёнка: Юровская (Таратута) Элеонора Дмитриевна

Рождение ребёнка
1979

Сын: Юровский Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Юровская (Таратута) Элеонора Дмитриевна

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