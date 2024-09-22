Юровский Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рождения1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1945
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1972
Сын: Юровский Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Юровская (Таратута) Элеонора Дмитриевна
Рождение ребёнка
1974
Дочь: Дрибинская (Юровская) Мария Михайловна
Мать ребёнка: Юровская (Таратута) Элеонора Дмитриевна
Рождение ребёнка
1979
Сын: Юровский Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Юровская (Таратута) Элеонора Дмитриевна