Семенов Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смерти1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.03.1896
Сын: Семенов Степан Васильевич
Мать ребёнка: Степанова Мария Игнатична
Бракосочетание
15.03.1899 ст.
Новохопёрск, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
проживали в сожительстве с 1887г.
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Сазонова Александра Васильевна
Мать ребёнка: Степанова Мария Игнатична
Смерть
1941