Семенов Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеменов Василий Иванович

Семенов Василий Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.03.1896

Сын: Семенов Степан Васильевич

Мать ребёнка: Степанова Мария Игнатична

Бракосочетание
15.03.1899 ст.

Жена: Степанова Мария Игнатична

Новохопёрск, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
проживали в сожительстве с 1887г.
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Сазонова Александра Васильевна

Мать ребёнка: Степанова Мария Игнатична

Смерть
1941
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close