Анастасия 6 детей умерла, когда деду был 1 год, при родах Гали
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
191
Дочь: Наталья незамужняя, в няньках суетилась
Отец ребёнка: Лисов Грирорий Андреевич
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Пораска угорела от печки
Отец ребёнка: Лисов Грирорий Андреевич
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: Лисов Грирорий Андреевич
Рождение ребёнка
04.07.1926
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Ольга двойняшка Деда, рано вышла замуж - много детей
Отец ребёнка: Лисов Грирорий Андреевич
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Галя (при ее родах умерла Анастасия)
Отец ребёнка: Лисов Грирорий Андреевич