Анастасия 6 детей умерла, когда деду был 1 год, при родах Гали — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия 6 детей умерла, когда деду был 1 год, при родах Гали

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НТ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
191

Дочь: Наталья незамужняя, в няньках суетилась

Отец ребёнка: Лисов Грирорий Андреевич

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Пораска угорела от печки

Отец ребёнка: Лисов Грирорий Андреевич

Рождение ребёнка
1920

Сын: Захар (в руководстве)

Отец ребёнка: Лисов Грирорий Андреевич

Рождение ребёнка
04.07.1926

Сын: Лисов Петр Григорьевич (взятие Берлина с Японией- развед войска)

Отец ребёнка: Лисов Грирорий Андреевич

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Ольга двойняшка Деда, рано вышла замуж - много детей

Отец ребёнка: Лисов Грирорий Андреевич

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Галя (при ее родах умерла Анастасия)

Отец ребёнка: Лисов Грирорий Андреевич

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