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Мамсуров Темир-Болат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Мамсуров Бимболат

Мать: Мамсурова (Канукова) Хури

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мамсурова (Кубатиева) Дзино Магометовна

Рождение ребёнка
1896

Сын: Мамсуров Пупа

Мать ребёнка: Мамсурова (Кубатиева) Дзино Магометовна

Рождение ребёнка
1898

Сын: Мамсуров Дзамболат

Мать ребёнка: Мамсурова (Кубатиева) Дзино Магометовна

Рождение ребёнка
1900

Сын: Мамсуров Ибрагим

Мать ребёнка: Мамсурова (Кубатиева) Дзино Магометовна

Рождение ребёнка
1902

Сын: Мамсуров Татархан

Мать ребёнка: Мамсурова (Кубатиева) Дзино Магометовна

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Тезиева (Мамсурова) Нагьо

Мать ребёнка: Мамсурова (Кубатиева) Дзино Магометовна

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