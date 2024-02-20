Мамсуров Темир-Болат
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Мамсуров Бимболат
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1896
Сын: Мамсуров Пупа
Мать ребёнка: Мамсурова (Кубатиева) Дзино Магометовна
Рождение ребёнка
1898
Сын: Мамсуров Дзамболат
Мать ребёнка: Мамсурова (Кубатиева) Дзино Магометовна
Рождение ребёнка
1900
Сын: Мамсуров Ибрагим
Мать ребёнка: Мамсурова (Кубатиева) Дзино Магометовна
Рождение ребёнка
1902
Сын: Мамсуров Татархан
Мать ребёнка: Мамсурова (Кубатиева) Дзино Магометовна
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Тезиева (Мамсурова) Нагьо
Мать ребёнка: Мамсурова (Кубатиева) Дзино Магометовна