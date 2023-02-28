Михайлова Агафья Максимовна
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: не указан
Мать: не указана
переселенцы со Смоленской губернии,уезд и деревня неизвестны
Бракосочетание
09.10.1867
Муж: не указан
Рождение ребёнка
1872
Сын: Яковлев Прокопий Андреевич
Отец ребёнка: Яковлев Андрей Степанович
Рождение ребёнка
02.11.1875 ст.
Сын: Яковлев Егор(Георгий) Андреевич
Отец ребёнка: Яковлев Андрей Степанович
Рождение ребёнка
01.11.1877
Дочь: Яковлева Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Яковлев Андрей Степанович
Рождение ребёнка
1881
Сын: Яковлев Евгений Андреевич
Отец ребёнка: Яковлев Андрей Степанович
Рождение ребёнка
09.06.1885
Сын: Яковлев Тимофей Андреевич
Отец ребёнка: Яковлев Андрей Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно