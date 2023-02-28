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Михайлова Агафья Максимовна

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Место рождения

Авадово, Краснинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Авадово, Краснинский муниципальный район, Смоленская область
переселенцы со Смоленской губернии,уезд и деревня неизвестны
Бракосочетание
09.10.1867

Муж: не указан

Забошное, Армизонский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Яковлев Прокопий Андреевич

Отец ребёнка: Яковлев Андрей Степанович

Забошное, Армизонский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
02.11.1875 ст.

Сын: Яковлев Егор(Георгий) Андреевич

Отец ребёнка: Яковлев Андрей Степанович

Забошное, Армизонский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
01.11.1877

Дочь: Яковлева Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Яковлев Андрей Степанович

Забошное, Армизонский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Яковлев Евгений Андреевич

Отец ребёнка: Яковлев Андрей Степанович

Забошное, Армизонский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
09.06.1885

Сын: Яковлев Тимофей Андреевич

Отец ребёнка: Яковлев Андрей Степанович

Забошное, Армизонский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яковлев Андрей Степанович

Смерть
Неизвестно
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