Евсеева (Борисова) Алла Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.02.1946
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1946
Рождение ребёнка
02.04.1978
Дочь: Евсеева Елена Валерьевна
Отец ребёнка: Евсеев Валерий Анатольевич
Работа или профессия
Неизвестно
инженер по ТБ
Место жительства
Неизвестно
Калуга, город Калуга, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно