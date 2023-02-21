Евсеева (Борисова) Алла Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евсеева (Борисова) Алла Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.02.1946

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1946

Отец: Борисов Николай Иванович

Мать: Борисова Антонина Дмитриевна

Рождение ребёнка
02.04.1978

Дочь: Евсеева Елена Валерьевна

Отец ребёнка: Евсеев Валерий Анатольевич

Работа или профессия
Неизвестно
инженер по ТБ
Место жительства
Неизвестно
Калуга, город Калуга, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евсеев Валерий Анатольевич

Смерть
Неизвестно
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