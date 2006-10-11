Смирнов Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Николай Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.08.1936

Дата смерти

11.10.2006

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1938 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.06.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смирнова Лидия Наумовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Лидия Наумовна

Смерть
11.10.2006
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