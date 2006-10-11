Смирнов Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.08.1936
Дата смерти11.10.2006
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.06.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Смирнова Лидия Наумовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Смирнова Лидия Наумовна
Смерть
11.10.2006