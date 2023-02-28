Хрущов Александр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хрущов Александр Петрович

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Место рождения

Старое Басово, город Тула, Тульская область

Дата рождения

1806

Дата смерти

1875

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Старое Басово, город Тула, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Старое Басово, город Тула, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Омск, город Омск, Омская область
Место жительства
Неизвестно
Орёл, город Орёл, Орловская область
Место жительства
Неизвестно
Полтава
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1875
Старое Басово, город Тула, Тульская область
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