Марфа Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Акимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Емельян Степанович

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Матрона Емельяновна

Отец ребёнка: Емельян Степанович

Рождение ребёнка
1813

Сын: Леонтий Емельянович

Отец ребёнка: Емельян Степанович

Рождение ребёнка
1819

Сын: Максим Емельянович

Отец ребёнка: Емельян Степанович

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Мавра Емельяновна

Отец ребёнка: Емельян Степанович

Рождение ребёнка
1827

Сын: Ефим Емельянович

Отец ребёнка: Емельян Степанович

Смерть
Неизвестно

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