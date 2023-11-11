Марфа Акимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Емельян Степанович
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Матрона Емельяновна
Отец ребёнка: Емельян Степанович
Рождение ребёнка
1813
Сын: Леонтий Емельянович
Отец ребёнка: Емельян Степанович
Рождение ребёнка
1819
Сын: Максим Емельянович
Отец ребёнка: Емельян Степанович
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Мавра Емельяновна
Отец ребёнка: Емельян Степанович
Рождение ребёнка
1827
Сын: Ефим Емельянович
Отец ребёнка: Емельян Степанович
Смерть
Неизвестно