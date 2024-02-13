Понеделкова (Лиховченко) Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Понеделкова (Лиховченко) Александра Петровна

Место рождения

с.Носово

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лиховченко Петр

Мать: Лиховченко ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Понеделкова) Лидия

Отец ребёнка: Понеделков ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Понеделков ?

Рождение ребёнка
Между 1936 и 1940

Сын: Понеделкова Виктор

Отец ребёнка: Понеделков ?

Смерть
Неизвестно

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