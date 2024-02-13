Понеделкова (Лиховченко) Александра Петровна
Место рожденияс.Носово
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лиховченко Петр
Мать: Лиховченко ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Понеделкова) Лидия
Отец ребёнка: Понеделков ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Понеделков ?
Рождение ребёнка
Между 1936 и 1940
Сын: Понеделкова Виктор
Отец ребёнка: Понеделков ?
Смерть
Неизвестно