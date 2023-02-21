Сукманова Дарья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сукманова Дарья Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.11.1942

Дочь: Шаповалова Зоя Ивановна

Отец ребёнка: Сукманов Иван Нестерович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сукманова Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Сукманов Иван Нестерович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сукманова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Сукманов Иван Нестерович

Смерть
Неизвестно
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