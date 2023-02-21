Сукманова Дарья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.11.1942
Дочь: Шаповалова Зоя Ивановна
Отец ребёнка: Сукманов Иван Нестерович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сукманова Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Сукманов Иван Нестерович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сукманова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Сукманов Иван Нестерович
Смерть
Неизвестно