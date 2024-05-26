Кутейников Афанасий Михайлович
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Кутейников Михаил Варламович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кутейников Петр Афанасьевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Праскева Федорова
Рождение ребёнка
1877
Сын: Кутейников Александр Афанасьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно