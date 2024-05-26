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Кутейников Афанасий Михайлович

Место рождения

Александровка, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Кутейников Михаил Варламович

Мать: не указана

Александровка, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кутейников Петр Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Александровка, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Праскева Федорова

Рождение ребёнка
1877

Сын: Кутейников Александр Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Александровка, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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