Носкова (Клюкина) Анисья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Носкова (Клюкина) Анисья Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

После 15.05.1890

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: Клюкин-Сергунин Григорий Сергеевич

Мать: Клюкина Елена Николаевна

Бракосочетание
02.02.1872

Муж: Носков Павел Спиридонович

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
05.04.1873

Дочь: Мария Павловна

Отец ребёнка: Носков Павел Спиридонович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.11.1874

Сын: Носков Михаил Павлович

Отец ребёнка: Носков Павел Спиридонович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.01.1876

Дочь: Климушкина Мария Павловна

Отец ребёнка: Носков Павел Спиридонович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.04.1882

Сын: Носков Иван Павлович

Отец ребёнка: Носков Павел Спиридонович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.07.1884

Дочь: Евфимия Павловна

Отец ребёнка: Носков Павел Спиридонович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.04.1888

Дочь: Демина Александра Павловна

Отец ребёнка: Носков Павел Спиридонович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.05.1890

Дочь: Пелагея Павловна

Отец ребёнка: Носков Павел Спиридонович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 15.05.1890
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