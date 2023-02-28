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Кошкин Михаил Ефимович

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Место рождения

Муратовка, Чембарский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

1873

Дата смерти

Между 1939 и 1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1885 г.р.

Дети

Добавил:

АУ
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Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Муратовка, Чембарский уезд, Пензенская губерния
Эмиграция
С 1882 по 1901
с. Галенки, Приморский край, Россия
Кошкин Михаил Ефимович внес свой вклад в страницы истории Дальнего Востока. Кошкины попали во вторую волну переселения, жили они в Южно-Уссурийском (Приморском) крае, недалеко от Никольск-Уссурий... Показать все
Работа или профессия
1906
Гедике, Вяземский муниципальный район, Хабаровский край
Работает сигналистом. Позднее он переезжает на станцию Снарский, продолжает работать в той же должности.
Рождение ребёнка
12.06.1907

Дочь: Жучкина Анна Михайловна

Мать ребёнка: Кошкина Мария Ивановна

Гедике, Вяземский муниципальный район, Хабаровский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кошкина Мария Ивановна

Смерть
Между 1939 и 1942
Вяземский, Вяземский муниципальный район, Хабаровский край
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