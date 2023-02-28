Кошкин Михаил Ефимович
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиМежду 1939 и 1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Эмиграция
С 1882 по 1901
с. Галенки, Приморский край, Россия
Кошкин Михаил Ефимович внес свой вклад в страницы истории Дальнего Востока. Кошкины попали во вторую волну переселения, жили они в Южно-Уссурийском (Приморском) крае, недалеко от Никольск-Уссурий... Показать все
Работа или профессия
1906
Работает сигналистом. Позднее он переезжает на станцию Снарский, продолжает работать в той же должности.
Рождение ребёнка
12.06.1907
Дочь: Жучкина Анна Михайловна
Мать ребёнка: Кошкина Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кошкина Мария Ивановна
Смерть
Между 1939 и 1942
Вяземский, Вяземский муниципальный район, Хабаровский край