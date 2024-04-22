Иевлева Параскева Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИевлева Параскева Максимова

Иевлева Параскева Максимова

Место рождения

Обонеговская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Обонеговская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Иевлев Феоктист Петров

Отец ребёнка: Иевлев Петр Андреев

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1791

Муж: Иевлев Петр Андреев

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Ксения Петрова

Отец ребёнка: Иевлев Петр Андреев

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Федора Петрова

Отец ребёнка: Иевлев Петр Андреев

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Иевлев Федор Петров

Отец ребёнка: Иевлев Петр Андреев

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
Неизвестно
Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close