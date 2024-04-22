Иевлева Параскева Максимова
Место рождения
Дата рождения1771
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Рождение ребёнка
1791
Отец ребёнка: Иевлев Петр Андреев
Бракосочетание
До 1791
Муж: Иевлев Петр Андреев
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Ксения Петрова
Отец ребёнка: Иевлев Петр Андреев
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Федора Петрова
Отец ребёнка: Иевлев Петр Андреев
Рождение ребёнка
1802
Сын: Иевлев Федор Петров
Отец ребёнка: Иевлев Петр Андреев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно