Василий Селиверстович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1715
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715
Отец: Серливерст Герасимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1735
Сын: Обросим Васильевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Агафья Васильевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1762
Сын: Авдоким Васильевич
Мать ребёнка: Анисья Андреевна
Рождение ребёнка
1764
Сын: Яков Васильевич
Мать ребёнка: Анисья Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисья Андреевна
Смерть
Неизвестно