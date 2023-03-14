Василий Селиверстович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий Селиверстович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1715

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: Серливерст Герасимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1735

Сын: Обросим Васильевич

Мать ребёнка: ?

Красная Поляна, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Агафья Васильевна

Мать ребёнка: ?

Красная Поляна, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1762

Сын: Авдоким Васильевич

Мать ребёнка: Анисья Андреевна

Красная Поляна, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1764

Сын: Яков Васильевич

Мать ребёнка: Анисья Андреевна

Красная Поляна, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисья Андреевна

Смерть
Неизвестно
Красная Поляна, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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