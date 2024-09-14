Александр Константинов
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Константин Кирилов
Мать: Евдокия Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Онисимова
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Анна Александрова
Мать ребёнка: Екатерина Онисимова
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Палагея Александрова
Мать ребёнка: Екатерина Онисимова
Смерть
Неизвестно