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Александр Константинов

Место рождения

Белозерово, Покровская волость, Угличский уезд

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Константин Кирилов

Мать: Евдокия Тимофеева

Белозерово, Покровская волость, Угличский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Онисимова

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Анна Александрова

Мать ребёнка: Екатерина Онисимова

Белозерово, Покровская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Палагея Александрова

Мать ребёнка: Екатерина Онисимова

Белозерово, Покровская волость, Угличский уезд
Смерть
Неизвестно

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