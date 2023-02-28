Николаев Василий Петрович
Место рождения
Дата рождения06.05.1913
Дата смерти04.03.1913
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
04.03.1913
Рождение
06.05.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1923 по 1932
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1932 по 1949
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1949 по 1955
Саров, ЗАТО город Саров, Нижегородская область
Место жительства
С 1955 по 1968
Снежинск, Снежинский, Челябинская область
Место жительства
С 1968 по 1970