Николаев Василий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаев Василий Петрович

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Место рождения

Шеломово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

06.05.1913

Дата смерти

04.03.1913

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Смерть
04.03.1913
Жуковский, Жуковский, Московская область
Рождение
06.05.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Шеломово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1923 по 1932
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1932 по 1949
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1949 по 1955
Саров, ЗАТО город Саров, Нижегородская область
Место жительства
С 1955 по 1968
Снежинск, Снежинский, Челябинская область
Место жительства
С 1968 по 1970
Жуковский, Жуковский, Московская область
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