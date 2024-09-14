Петр Митрофанов
Место рождения
Дата рождения1742
Дата смертиПосле 1811
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Митрофан Афанасьев
Мать: Пелагея Лаврентьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Фирстова
Рождение ребёнка
1764
Сын: Семен Петров
Мать ребёнка: Евдокия Фирстова
Рождение ребёнка
1765
Сын: Герасим Петров
Мать ребёнка: Евдокия Фирстова
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Ирина Петрова
Мать ребёнка: Евдокия Фирстова
Рождение ребёнка
1773
Сын: Сава Петров
Мать ребёнка: Евдокия Фирстова
Рождение ребёнка
13.06.1777
Дочь: Акилина Петрова
Мать ребёнка: Евдокия Фирстова
Смерть
После 1811