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Петр Митрофанов

Место рождения

Русаково, Покровская волость, Угличский уезд

Дата рождения

1742

Дата смерти

После 1811

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Митрофан Афанасьев

Мать: Пелагея Лаврентьева

Русаково, Покровская волость, Угличский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Фирстова

Рождение ребёнка
1764

Сын: Семен Петров

Мать ребёнка: Евдокия Фирстова

Русаково, Покровская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1765

Сын: Герасим Петров

Мать ребёнка: Евдокия Фирстова

Русаково, Покровская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Ирина Петрова

Мать ребёнка: Евдокия Фирстова

Русаково, Покровская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1773

Сын: Сава Петров

Мать ребёнка: Евдокия Фирстова

Русаково, Покровская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
13.06.1777

Дочь: Акилина Петрова

Мать ребёнка: Евдокия Фирстова

Русаково, Покровская волость, Угличский уезд
Смерть
После 1811

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