(Кириленко / Кириченко /) Стефанида / незаконнорожденная /
Место рождения
Дата рождения10.11.1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1840
Отец: Скрипка / 1-Й Брак / ?
Мать: Бублик Зиновия Павловна
Покровская церковь м/к 1840г. / Стр.№ 1116, зап.№48 / ЦГИКА Ф - 127-1012-1957/1 / лист № 026 /
Крещение
10.11.1840
Гребёнки, Київська область
Покровская церковь м/к 1840г. /зап.№ 48 / , ЦГИКВ / Киев / Ф - 127-1012-1957/1 / лист №026 / | Godparents:Крестьяне д.Саливонки : Николай Алексеевич Заусенко иАнна Ивановна Курупа.
Смерть
Неизвестно