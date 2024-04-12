(Кириленко / Кириченко /) Стефанида / незаконнорожденная / — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кириленко / Кириченко /) Стефанида / незаконнорожденная /

Место рождения

Саливонки, Київська область

Дата рождения

10.11.1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1840

Отец: Скрипка / 1-Й Брак / ?

Мать: Бублик Зиновия Павловна

Саливонки, Київська область
Покровская церковь м/к 1840г. / Стр.№ 1116, зап.№48 / ЦГИКА Ф - 127-1012-1957/1 / лист № 026 /
Крещение
10.11.1840
Гребёнки, Київська область
Покровская церковь м/к 1840г. /зап.№ 48 / , ЦГИКВ / Киев / Ф - 127-1012-1957/1 / лист №026 / | Godparents:Крестьяне д.Саливонки : Николай Алексеевич Заусенко иАнна Ивановна Курупа.
Смерть
Неизвестно
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