Николаева Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиДо 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Николаев Петр Николаевич
Рождение ребёнка
1819
Сын: Николаев Василий Петрович
Отец ребёнка: Николаев Петр Николаевич
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Николаев Петр Николаевич
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Николаев Петр Николаевич
Смерть
До 1850
Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область