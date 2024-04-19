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Николаева Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

До 1850

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николаев Петр Николаевич

Рождение ребёнка
1815

Сын: Николаев Софрон Петрович

Отец ребёнка: Николаев Петр Николаевич

Семион, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Николаев Василий Петрович

Отец ребёнка: Николаев Петр Николаевич

Семион, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Николаев Андрей Петрович

Отец ребёнка: Николаев Петр Николаевич

Семион, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Николаев Кузьма Петрович

Отец ребёнка: Николаев Петр Николаевич

Семион, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
До 1850
Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

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