Малышина (Емельянова) Галина Никифоровна
Место рождения
Дата рождения24.03.1934
Дата смерти22.01.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1934
Бракосочетание
09.01.1956
Рождение ребёнка
27.10.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Смирнов Иван Григорьевич
Смерть
22.01.2014
Конаково, Конаковский муниципальный район, Тверская область