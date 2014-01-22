Малышина (Емельянова) Галина Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малышина (Емельянова) Галина Никифоровна

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Место рождения

Менделеевск, Менделеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

24.03.1934

Дата смерти

22.01.2014

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

1903 г.р.

Муж

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЗС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1934

Отец: Емельянов Никифор Леонтьевич

Мать: Емельянова Татьяна Андреевна

Менделеевск, Менделеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
09.01.1956

Муж: Смирнов Иван Григорьевич

Менделеевск, Менделеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.10.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смирнов Иван Григорьевич

Менделеевск, Менделеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
22.01.2014
Конаково, Конаковский муниципальный район, Тверская область
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