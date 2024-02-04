Гавриленко Светлана Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гавриленко Светлана Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гавриленко Виталий Витальевич

Рождение ребёнка
22.12.2001

Сын: Гавриленко Арсений Витальевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
06.02.2007

Дочь: Гавриленко Элина Витальевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
31.10.2011

Дочь: Гавриленко Арина Витальевна

Отец ребёнка: не указан

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