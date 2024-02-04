Гавриленко Светлана Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.12.2001
Сын: Гавриленко Арсений Витальевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
06.02.2007
Дочь: Гавриленко Элина Витальевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
31.10.2011
Дочь: Гавриленко Арина Витальевна
Отец ребёнка: не указан