Аносова (Бурдуковская) Мария Александровна
Место рожденияс. Шарагол Бурят-Монголия
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Бурдуковский Александр
Мать: Бурдуковская ?
с. Шарагол Бурят-Монголия
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Максимова Анисья Васильевна
Отец ребёнка: Аносов Василий Иванович
СССР
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Аносов Василий Иванович
Бурятия, с.Шарагол
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Аносов Василий Иванович
Бурят-Монгольская АССР, Кяхтинский р-н, с. Шарагол
Рождение ребёнка
04.06.1908
Сын: Аносов Константин Васильевич
Отец ребёнка: Аносов Василий Иванович
Бурят-Монгольская АССР, Кяхтинский р-н, с. Шарагол
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Аносова Марфа Васильевна
Отец ребёнка: Аносов Василий Иванович
Бурят-Монгольская АССР, Кяхтинский р-н, с. Шарагол
Рождение ребёнка
1917
Отец ребёнка: Аносов Василий Иванович
Бурят-Монгольская АССР, Кяхтинский р-н, с. Шарагол
Рождение ребёнка
1919
Сын: Аносов Иннокентий Васильевич
Отец ребёнка: Аносов Василий Иванович
Бурят-Монгольская АССР, Кяхтинский р-н, с. Шарагол
Рождение ребёнка
18.03.1924
Дочь: Ванчикова Дарья Васильевна
Отец ребёнка: Аносов Василий Иванович
Бурят-Монгольская АССР, Кяхтинский р-н, с. Шарагол
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агнея Васильевна
Отец ребёнка: Аносов Василий Иванович
Бурят-Монгольская АССР, Кяхтинский р-н, с. Шарагол
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соковикова Настасья (Анастасия) Васильевна
Отец ребёнка: Аносов Василий Иванович
Бурят-Монгольская АССР, Кяхтинский р-н, с. Шарагол
Смерть
Неизвестно