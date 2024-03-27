Аносова (Бурдуковская) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аносова (Бурдуковская) Мария Александровна

Место рождения

с. Шарагол Бурят-Монголия

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Бурдуковский Александр

Мать: Бурдуковская ?

с. Шарагол Бурят-Монголия
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Максимова Анисья Васильевна

Отец ребёнка: Аносов Василий Иванович

СССР
Рождение ребёнка
1906

Сын: Аносов Петр Васильевич

Отец ребёнка: Аносов Василий Иванович

Бурятия, с.Шарагол
Рождение ребёнка
1907

Сын: Аносов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Аносов Василий Иванович

Бурят-Монгольская АССР, Кяхтинский р-н, с. Шарагол
Рождение ребёнка
04.06.1908

Сын: Аносов Константин Васильевич

Отец ребёнка: Аносов Василий Иванович

Бурят-Монгольская АССР, Кяхтинский р-н, с. Шарагол
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Аносова Марфа Васильевна

Отец ребёнка: Аносов Василий Иванович

Бурят-Монгольская АССР, Кяхтинский р-н, с. Шарагол
Рождение ребёнка
1917

Сын: Аносов Павел Васильевич

Отец ребёнка: Аносов Василий Иванович

Бурят-Монгольская АССР, Кяхтинский р-н, с. Шарагол
Рождение ребёнка
1919

Сын: Аносов Иннокентий Васильевич

Отец ребёнка: Аносов Василий Иванович

Бурят-Монгольская АССР, Кяхтинский р-н, с. Шарагол
Рождение ребёнка
18.03.1924

Дочь: Ванчикова Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Аносов Василий Иванович

Бурят-Монгольская АССР, Кяхтинский р-н, с. Шарагол
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агнея Васильевна

Отец ребёнка: Аносов Василий Иванович

Бурят-Монгольская АССР, Кяхтинский р-н, с. Шарагол
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соковикова Настасья (Анастасия) Васильевна

Отец ребёнка: Аносов Василий Иванович

Бурят-Монгольская АССР, Кяхтинский р-н, с. Шарагол
Смерть
Неизвестно
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