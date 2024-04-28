Батуркина Мария Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБатуркина Мария Ивановна

Батуркина Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1942 г.р.
1944 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Батуркин Федор

Рождение ребёнка
13.06.1942

Дочь: Рухмакова Лидия Фёдоровна

Отец ребёнка: Батуркин Федор

Рождение ребёнка
15.06.1944

Сын: Батуркин Евгений Федерович

Отец ребёнка: Батуркин Федор

Рождение ребёнка
10.05.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Батуркин Федор

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.