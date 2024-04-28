Батуркина Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Батуркин Федор
Рождение ребёнка
13.06.1942
Дочь: Рухмакова Лидия Фёдоровна
Отец ребёнка: Батуркин Федор
Рождение ребёнка
15.06.1944
Сын: Батуркин Евгений Федерович
Отец ребёнка: Батуркин Федор
Рождение ребёнка
10.05.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Батуркин Федор
Смерть
Неизвестно