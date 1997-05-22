Бурков Александр Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1966
Дата смерти22.05.1997
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1966
Отец: Бурков Борис Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сагайдачная Галина Ярославовна
Смерть
22.05.1997
Пос.Петровский
Погиб в автока тастрофе на повороте в пос.Лазурнай (крутой поворот , за рулём был друг Завьялов Евгений)