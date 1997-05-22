Бурков Александр Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурков Александр Борисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1966

Дата смерти

22.05.1997

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1966

Отец: Бурков Борис Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сагайдачная Галина Ярославовна

Смерть
22.05.1997
Пос.Петровский
Погиб в автока тастрофе на повороте в пос.Лазурнай (крутой поворот , за рулём был друг Завьялов Евгений)
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