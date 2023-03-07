Рязанцова Авдотья Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рязанцова Авдотья Никитина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1670

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1672 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1670

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1698

Сын: Рязанцов Наум Петров

Отец ребёнка: Рязанцов Петр (Петрушка) Матвеев

Рязанцевы, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1699

Дочь: Фекла Петрова

Отец ребёнка: Рязанцов Петр (Петрушка) Матвеев

Рязанцевы, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1707

Сын: Рязанцов Леонтий Петров

Отец ребёнка: Рязанцов Петр (Петрушка) Матвеев

Рязанцевы, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рязанцов Петр (Петрушка) Матвеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рязанцевы, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1710
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