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Булатов Михаил Родионов

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Место рождения

Смоленская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1758

Дата смерти

15.02.1811 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758

Отец: Булатов Родион Леонтьев

Мать: Булатова Евдокия Захарова

Смоленская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Булатов Герасим Михайлов

Мать ребёнка: Булатова Екатерина (Львова)

Смоленская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булатова Екатерина (Львова)

Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Чузинцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
15.02.1811 ст.
Чузинцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Причина смерти: натурально
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