Булатов Михаил Родионов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1758
Дата смерти15.02.1811 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758
Отец: Булатов Родион Леонтьев
Рождение ребёнка
Около 1793
Мать ребёнка: Булатова Екатерина (Львова)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.02.1811 ст.
Причина смерти: натурально