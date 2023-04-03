Борискова Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1898
Дочь: Марьина Наталья
Отец ребёнка: Борисков Василий
Урейский выселок, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борисков Сын года
Отец ребёнка: Борисков Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борисков Сын года
Отец ребёнка: Борисков Василий
Смерть
Неизвестно