Борискова Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борискова Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1898

Дочь: Марьина Наталья

Отец ребёнка: Борисков Василий

Урейский выселок, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борисков Сын года

Отец ребёнка: Борисков Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борисков Сын года

Отец ребёнка: Борисков Василий

Смерть
Неизвестно
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