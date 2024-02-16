Николаев Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1907
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.01.1902
Мать ребёнка: Николаева Любовь
Булгаково, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Умер младенцем
Мать ребёнка: Николаева Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Николаева Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Николаева Любовь Степановна
Мать ребёнка: Николаева Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Николаева Ольга Степановна
Мать ребёнка: Николаева Любовь
Смерть
1907
умер от чахотки в один год с женой