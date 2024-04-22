Кокорин Михей Осипов
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Кокорин Осип Михеев
Военная служба
1851
поступил в рекруты | ГАВО ф.388 оп.1а д.16 РС 1858 год | лист 445об
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.1а д.16 РС 1858 год | лист 445об
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.10 д.173 РС 1850 год | лист 638об
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.1 д.9597 РС 1834 год | лист 163об
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно