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Кокорин Михей Осипов

Место рождения

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1811 г.р.

Мать

1812 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Кокорин Осип Михеев

Мать: Кокорина Наталья Николаева

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Военная служба
1851
Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
поступил в рекруты | ГАВО ф.388 оп.1а д.16 РС 1858 год | лист 445об
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.1а д.16 РС 1858 год | лист 445об
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.10 д.173 РС 1850 год | лист 638об
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.1 д.9597 РС 1834 год | лист 163об
Место жительства
Неизвестно
Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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