Тарасов Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.05.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тарасова Евгения
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Давыдова Лидия
Мать ребёнка: Тарасова Евгения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тарасов Анатолий
Мать ребёнка: Тарасова Евгения
Смерть
Неизвестно