Тарасов Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасов Степан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
1948 г.р.

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.05.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тарасова Евгения

Рождение ребёнка
1948

Дочь: Давыдова Лидия

Мать ребёнка: Тарасова Евгения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарасов Анатолий

Мать ребёнка: Тарасова Евгения

Смерть
Неизвестно
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