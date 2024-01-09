Горбушин Тимофей Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбушин Тимофей Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Горбушин Федор Андреевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбушина Пелагея Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбушина Пелагея Петровна

Рождение ребёнка
01.08.1905

Дочь: (Горбушина) Евдокия Тимофеевна

Мать ребёнка: Горбушина Пелагея Петровна

Ольгино, Уярский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
24.07.1906

Дочь: (Горбушина) Параскева Тимофеевна

Мать ребёнка: Горбушина Пелагея Петровна

Ольгино, Уярский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
18.11.1911

Сын: Горбушин Иоанн Тимофеевич

Мать ребёнка: Горбушина Пелагея Петровна

Ольгино, Уярский муниципальный район, Красноярский край

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