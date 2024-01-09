Горбушин Тимофей Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Горбушин Федор Андреевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.08.1905
Дочь: (Горбушина) Евдокия Тимофеевна
Мать ребёнка: Горбушина Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
24.07.1906
Дочь: (Горбушина) Параскева Тимофеевна
Мать ребёнка: Горбушина Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
18.11.1911
Сын: Горбушин Иоанн Тимофеевич
Мать ребёнка: Горбушина Пелагея Петровна