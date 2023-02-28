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Муженский Юрий Николаевич
Муженский Юрий Николаевич
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Место рождения
Маньково-Калитвенское
, Чертковский муниципальный район, Ростовская область
Дата рождения
1961
Пол
Мужской
Отец
Муженский Николай Никитьевич
1938 г.р.
Мать
Муженская (Ищенко) Тамара Павловна
1942 г.р.
Дети
Не указаны
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ИД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1961
Отец:
Муженский Николай Никитьевич
Мать:
Муженская Тамара Павловна
Маньково-Калитвенское
, Чертковский муниципальный район, Ростовская область
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