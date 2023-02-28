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Муженский Юрий Николаевич

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Место рождения

Маньково-Калитвенское, Чертковский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

1961

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1961

Отец: Муженский Николай Никитьевич

Мать: Муженская Тамара Павловна

Маньково-Калитвенское, Чертковский муниципальный район, Ростовская область
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