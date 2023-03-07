Ашихмина Ирина Григорьева
Место рождениядер. Селезневская, Архангельская волость, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1702
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1702
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Селезневская, Архангельская волость, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1732
Дочь: Елена Остафьева
Отец ребёнка: Ашихмин Остафей Дмитриев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762