Ашихмина Ирина Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАшихмина Ирина Григорьева

Ашихмина Ирина Григорьева

avatar

Место рождения

дер. Селезневская, Архангельская волость, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1702

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1695 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1702

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Селезневская, Архангельская волость, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1732

Дочь: Елена Остафьева

Отец ребёнка: Ашихмин Остафей Дмитриев

Пермяки, Слободской уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ашихмин Остафей Дмитриев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Пермяки, Слободской уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close