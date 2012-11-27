Михеев Андрей Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михеев Андрей Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.11.2012

Пол

Мужской

Отец

1988 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.2012

Отец: Михеев Виктор Владимирович

Мать: Михеева Ольга

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