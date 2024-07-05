Осинцев Никита Филиппович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Осинцев Никита Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осинцев Спиридон Никитович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осинцев Антон Никитович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осинцев Влас Никитович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осинцев Игнатий Никитович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осинцев Сергей Никитович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осинцев Григорий Никитович

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно

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