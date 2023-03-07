Вахрушев Михаил Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вахрушев Михаил Дмитриевич

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Место рождения

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

06.10.1906

Дата смерти

?.01.1942

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

1902 г.р.
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Дети

Не указаны

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1906

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вахрушева Ксения Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
?.01.1942
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