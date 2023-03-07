Вахрушев Михаил Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения06.10.1906
Дата смерти?.01.1942
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1906
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
?.01.1942