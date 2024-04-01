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Michelson Johanna «Hannah» M

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

1974

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Michelson Amos Amund Severin

Мать: Michelson (Johnson (Jansdatter)) Ingeborg Asseline

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Roland Irene

Отец ребёнка: Roland John S.R.

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Roland John Jr.

Отец ребёнка: Roland John S.R.

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Roland Genara

Отец ребёнка: Roland John S.R.

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.03.1919

Дочь: (Roland) Genora Marie

Отец ребёнка: Roland John S.R.

Смерть
1974

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