Michelson Johanna «Hannah» M
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смерти1974
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Roland Irene
Отец ребёнка: Roland John S.R.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Roland John Jr.
Отец ребёнка: Roland John S.R.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Roland Genara
Отец ребёнка: Roland John S.R.
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.03.1919
Дочь: (Roland) Genora Marie
Отец ребёнка: Roland John S.R.
Смерть
1974