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Горяйнов Иван Алексеевич

Место рождения

Курская обл., Поныровский р-н, с.Панарино

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Военная награда
Неизвестно
Горяйнов Иван Алексеевич Документ в учетной картотеке Медаль «За отвагу» 17.06.1945 Дата рождения: __.__.1898 Место рождения: Курская обл., Поныровский р-н, с. Горяйново Дата поступления на службу:... Показать все
Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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