Горяйнов Иван Алексеевич
Место рожденияКурская обл., Поныровский р-н, с.Панарино
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная награда
Неизвестно
Горяйнов Иван Алексеевич Документ в учетной картотеке Медаль «За отвагу» 17.06.1945 Дата рождения: __.__.1898 Место рождения: Курская обл., Поныровский р-н, с. Горяйново Дата поступления на службу:... Показать все
Рождение ребёнка
1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно