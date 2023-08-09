Романова Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Романова Надежда Анатолиевна
Отец ребёнка: Романов Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Романова Зинаида Анатолиевна
Отец ребёнка: Романов Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романов Николай Анатолиевич
Отец ребёнка: Романов Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Романова Любовь Анатолиевна
Отец ребёнка: Романов Анатолий Иванович