Романова Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романова Надежда Анатолиевна

Отец ребёнка: Романов Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романова Зинаида Анатолиевна

Отец ребёнка: Романов Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Николай Анатолиевич

Отец ребёнка: Романов Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романова Любовь Анатолиевна

Отец ребёнка: Романов Анатолий Иванович

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