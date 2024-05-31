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Панферов/Панфёров Илларион Иванович

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Место рождения

Пушкино, Пушкинский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

25.03.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Пушкино, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панферова/Панфёрова ?

Рождение ребёнка
1919

Сын: Панферов/Панфёров ?

Мать ребёнка: Панферова/Панфёрова ?

Рождение ребёнка
Между 1922 и 1923

Сын: Панферов/Панфёров Михаил? Панфёров/

Мать ребёнка: Панферова/Панфёрова ?

Бракосочетание
26.04.1927

Жена: Панферова (Морозова) Мария

Дмитров, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
1928

Дочь: (Панферова) Роза

Мать ребёнка: Панферова (Морозова) Мария

Пушкино, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1930

Сын: Панферов/Панфёров Сергей Панфёров/

Мать ребёнка: Панферова (Морозова) Мария

Пушкино, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно

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