Панферов/Панфёров Илларион Иванович
Место рождения
Дата рождения25.03.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Панферова/Панфёрова ?
Рождение ребёнка
1919
Сын: Панферов/Панфёров ?
Мать ребёнка: Панферова/Панфёрова ?
Рождение ребёнка
Между 1922 и 1923
Сын: Панферов/Панфёров Михаил? Панфёров/
Мать ребёнка: Панферова/Панфёрова ?
Бракосочетание
26.04.1927
Дмитров, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
1928
Дочь: (Панферова) Роза
Мать ребёнка: Панферова (Морозова) Мария
Рождение ребёнка
1930
Сын: Панферов/Панфёров Сергей Панфёров/
Мать ребёнка: Панферова (Морозова) Мария
Смерть
Неизвестно